Суд повторно заарештував екс-нардепа Шепелєва – ЗМІ

Захист Шепелева планує оскаржити рішення в апеляційній інстанції

У п'ятницю, 23 лютого, Дарницький райсуд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави колишнього народного депутата Олександра Шепелева. Про це в коментарі виданню «Страна» розповів адвокат Шепелева Денис Анікін. За інформацією Анікіна, захист Шепелева планує оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.



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Колишній народний депутат Олександр Шепелев

Захист Шепелева планує оскаржити рішення в апеляційній інстанції

У п'ятницю, 23 лютого, Дарницький райсуд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави колишнього народного депутата Олександра Шепелева.

Про це в коментарі виданню «Страна» розповів адвокат Шепелева Денис Анікін.

За інформацією Анікіна, захист Шепелева планує оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.

Правоохоронці наразі інформацію не коментували.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я — Микола Борух.

Вже відомо, що сторона обвинувачення буде клопотати про тримання під вартою на 60 діб без права на заставу для екс-нардепа Олександра Шепелєва, якого обвинувачують у заволодінні державними коштами.

Суд з обрання Шепелєву запобіжного заходу мав продовжитися 22 лютого.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють у в участі у скоєнні замаху на вбивство.

27 квітня 2017 року повідомлялося, що у Москві затримали екс-нардепа Шепелєва.

У березні 2015 року російські силовики вже затримували Шепелєва на території Московської області. У Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелєва для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Шепелєв двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році його виключили з фракції і він перейшов до фракції Партії регіонів, звідки незабаром вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець за мажоритарним округом.