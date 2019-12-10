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    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася

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    Скандальний київський забудовник Максим Микитась - Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Скандальний київський забудовник Максим Микитась

    «Буде цікаво і дуже кримінально», - прокоментував переписку пранкер

    Пранкер під ніком Джокер показав листування начебто скандального київського забудовника Максима Микитася з генеральним директором «Укрбуду» Олегом Майбородою.

    Скріншоти пранкер опублікував у Telegram.

    «Зайшов в листування скандального київського забудовника Максима Микитася з гендиректором «Укрбуду» Майбородою. Дізнався багато про життя младо-олігарха, про гроші, будинки, машини, мільйони, вибори і банківські рахунки. Буде цікаво і дуже кримінально», - написав він.

    Як видно на скрінах, в листуванні Микитась показує новий автомобіль, обіцяючи покатати на ньому, і відкрито ділиться інформацією про тендер.

    Зокрема, Микитась хвалився перед Майбородою автомобілем за 650 тисяч євро.

    Також колишній народний депутат просив у директора «Укрбуду» підготувати 300 доларів завдатку на будівництво по вулиці Мічуріна, неподалік від Михайлівського спуску в Києві.

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    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася
    Просив гроші і хвалився авто: Джокер оприлюднив переписку забудовника Микитася

    Раніше глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що листувався з пранкером, який називає себе Джокер і той пообіцяв йому надати зібрану інформацію.

    Також пранкер Джокер від імені нардепа з «Європейської солідарності« Ірини Геращенко поспілкувався з обраницею від «Слуги народу» Галиною Михайлюк,

    Київ гроші будівництво автомобіль тендер Максим Микитась пранкер Укрбуд
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