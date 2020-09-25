Суд скасував арешт Чорновол
Тетяна Чорновол може вільно пересуватися Україною
Суд змінив запобіжний захід колишній народній депутатці Тетяні Чорновол з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.
Про це Укрінформу повідомила адвокат Чорновол Ірина Кузіна.
«Вчора розглянули це питання, і Чорновол змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. Був наданий перелік свідків, з якими вона не може спілкуватися. Щодо території спілкування – вона необмежена по Україні, лише за кордон не може виїжджати», - сказала Кузіна.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол жагою помсти.
16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.
1 червня суд продовжив Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але також дозволив Чорновол перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, але і в межах Києва та Київської області.
раніше Чорновол неодноразово штурмувала офіс ДБР і вимагала відставки його тодішнього очільника Романа Труби.