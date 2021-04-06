З 23 квітня 2021 рішення суду щодо регіональної мови на території Запорізької області має вступити в силу, повідомив Кремінь

Суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області, повідомив в Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області. Зокрема, 24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 «Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України “Про засади державної мовної політики”, на території Запорізької області», – написав Кремінь.

Він додав, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу ній було подано, тобто з 23 квітня 2021 року.

31 серпня 2020 року Одеський окружний адмінсуд ухвалив аналогічне рішення про статус регіональної для російської мови в Одесі. Аналогічні рішення до цього часу вдалося скасувати у Херсоні, Дніпрі, Харківській та Донецькій областях.

До відома, статус російської мови як регіональної гарантував закон України «Про засади державної мовної політики», який набрав чинності 10 серпня 2012 року. Цей статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менш як 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках — й менше ніж 10%.

Але після визнання цього закону Конституційним судом неконституційним від 28 лютого 2018 року, навіть термін «регіональні мови» в Україні тепер не використовується. Попри це «регіональні мови» ще фактично діють в окремих громадах.