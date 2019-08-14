Суд скасував звільнення голови теруправління ДБР в Полтаві



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Володимир Тимошко і Роман Труба Фото: dbr.gov.ua

Суд визнав, що звільнення відбулося з порушенням процедурних вимог

Харківський окружний адміністративний суд прийняв рішення про скасування рішення директора Державного бюро розслідувань Романа Труби звільнити голову територіального управління в Полтаві Володимира Тимошка.

Про це йдеться в рішенні суду.

Так, при розгляді позову Тимошко до Труби, суд встановив, що Труба звільнив його з посади керівника теруправління ДБР у Полтаві з порушенням процедурних вимог і без погодження із заступниками та конкурсною комісією.

Труба порушив вимоги закону про держслужбу, за яким письмове повідомлення про звільнення держслужбовець повинен отримати не пізніше, ніж за 7 календарних днів. Лист до регіонального ДБР йшов з Києва протягом 9 днів, тому термін ознайомлення з наказом закінчився.

Крім того, у повідомленні про звільнення Труба не обґрунтував своє рішення та не довів, що професійний рівень Тимошка виявився недостатнім.

«Особа_1 (Тимошко, - ред.) має бути відновлена на посаді Директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві», - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, Труба раніше звільнив чотирьох керівників відомства: директора територіального управління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Туру, керівника фінансового управління Дениса Луцика та керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Зазначимо, що напередодні Труба звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови прес-служби відомства Андрія Мальчика через оприлюднення новини про відкриття справи на колишнього президента Петра Порошенка за заявою екс-чиновника часів Януковича Андрія Портнова.