Суд США відхилив прохання Манафорта змінити умови застави

Колишній менеджер президентської кампанії Трампа перебуватиме під домашнім арештом

Федеральний суд США, який веде справу проти Пола Манафорта, не прийняв його пропозиції змінити умови застави в рамках процесу, порахувавши її незадовільною. Про це повідомило американське інформагентство Reuters. «Колишній менеджер кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт програв у четвер в суді, намагаючись змінити умови застави»,



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Колишній менеджер президентської кампанії Трампа перебуватиме під домашнім арештом

Федеральний суд США, який веде справу проти Пола Манафорта, не прийняв його пропозиції змінити умови застави в рамках процесу, порахувавши її незадовільною.

Про це повідомило американське інформагентство Reuters.

«Колишній менеджер кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт програв у четвер в суді, намагаючись змінити умови застави», – зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що Манафорт пропонував додаткові об’єкти приватної власності в якості застави для зміни умов його досудового утримання, що федеральний суддя назвала «незадовільною» пропозицією.

Це означає, що колишній менеджер президентської кампанії Трампа перебуватиме під домашнім арештом, зазначає видання.

Напередодні спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Цваана у наданні завідомо неправдивих свідчень про те, що останнім часом він спілкувався з екс-радником в передвиборному штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом і іншою неназваною людиною. Також Мюллер заявляє, що ван дер Цваан видалив електронну переписку, яку повинен був надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

Згодом Алекс Ван дер Цваан, який у 2012 році працював у справі Юлії Тимошенко, офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції Опозиційний блок Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

До слова, видання Asharq Al Awsat вчора повідомило, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.