Суд у Німеччині не підтримав екологів, які виступають проти «Північного потоку-2»

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Foto: Stefan Sauer У Nabu впевнені, що спорудження «Північного потоку-2 » завдасть «непоправного збитку крихкій екосистемі»

Суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу

У Німеччині Верховний адміністративний суд міста Грайфсвальд відхилив скаргу екологічного об'єднання Nabu щодо будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Merkur.

Так, суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік-2» в прибережних водах, враховуючи складні факти і юридичні питання в рамках прискореної процедури розгляду скарги.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що в Німеччині екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт по спорудженню газопроводу «Північний потік-2» на ділянці в Грайфсвальдській затоці.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині розпочато будівництво німецького ділянки спірного газопроводу «Північний потік-2».

Представник компанії Nord Stream зазначив, що роботи ведуться відповідно до встановленого графіка.

Також 12 травня у Фінляндії екологи подали позов для заборони будівництва «Північного потоку-2».