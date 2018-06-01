Суд у Німеччині не підтримав екологів, які виступають проти «Північного потоку-2»
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Суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу
У Німеччині Верховний адміністративний суд міста Грайфсвальд відхилив скаргу екологічного об'єднання Nabu щодо будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Merkur.
Так, суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік-2» в прибережних водах, враховуючи складні факти і юридичні питання в рамках прискореної процедури розгляду скарги.
Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що в Німеччині екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт по спорудженню газопроводу «Північний потік-2» на ділянці в Грайфсвальдській затоці.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині розпочато будівництво німецького ділянки спірного газопроводу «Північний потік-2».
Представник компанії Nord Stream зазначив, що роботи ведуться відповідно до встановленого графіка.
Також 12 травня у Фінляндії екологи подали позов для заборони будівництва «Північного потоку-2».