  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд у Німеччині не підтримав екологів, які виступають проти «Північного потоку-2»

    • Розсилка
    <span>У Nabu впевнені, що спорудження &laquo;Північного потоку-2&nbsp;&raquo;&nbsp;завдасть &laquo;непоправного збитку крихкій екосистемі&raquo;</span> - Суд у Німеччині не підтримав екологів, які виступають проти «Північного потоку-2»
    Foto: Stefan Sauer
    У Nabu впевнені, що спорудження «Північного потоку-2 » завдасть «непоправного збитку крихкій екосистемі»

    Суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу

    У Німеччині Верховний адміністративний суд міста Грайфсвальд відхилив скаргу екологічного об'єднання Nabu щодо будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Merkur.

    Так, суд не зміг прояснити незаконність дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік-2» в прибережних водах, враховуючи складні факти і юридичні питання в рамках прискореної процедури розгляду скарги.

    Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що в Німеччині екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт по спорудженню газопроводу «Північний потік-2» на ділянці в Грайфсвальдській затоці.

    Раніше повідомлялося, що у Німеччині розпочато будівництво німецького ділянки спірного газопроводу «Північний потік-2».

    Представник компанії Nord Stream зазначив, що роботи ведуться відповідно до встановленого графіка.

    Також 12 травня у Фінляндії екологи подали позов для заборони будівництва «Північного потоку-2».

    Читайте також
    Росія екологія суд газ Німеччина Європа будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ