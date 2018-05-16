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    Суд у Сімферополі залишив Рамазанова під вартою

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    <p>Ісмаїл Рамазанов у залі суду 15 травня</p>
    Фото: Крим.Реалії

    Ісмаїл Рамазанов у залі суду 15 травня

    За весь час, що Рамазанов під арештом, жодних слідчих дій із ним не проводились, заявив адвокат

    Підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваному в екстремістських висловлюваннях Ісмаїла Рамазанова до 16 червня.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії»

    Зазначається, що рішення винесла суддя Ганна Тимофєєва за клопотанням слідчого Аліси Глухової.

    «За весь час, що Рамазанов під арештом, а це вже майже чотири місяці, жодних слідчих дій із ним не проводились. Проте, вчергове суд вирішив, що клопотання слідчого обґрунтоване», – вважає адвокат Рамазанова Олексій Ладін.

    Видання зазначає, що судове засідання у справі Ісмаїла Рамазанова, обвинуваченого в пропаганді екстремізму, було перерване через повідомлення про мінування будівлі Сімферопольського райсуду.

    Нагадаємо, так званий Верховний суд Криму 18 квітня не задовольнив апеляцію на арешт обвинуваченого в екстремізмі Ісмаїла Рамазанова.

    Як відомо, 23 січня російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму.

    3 лютого підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт Ізмаїла Рамазанова. 

    Як відомо, 23 січня в окупованому Новому Світі силовики обшукали будинок, де проживає Ісмаїл Рамазанов. За словами батька кримського татарина, в момент обшуку були вилучені телефон, планшет, українські документи, так само під ліжком були «знайдені» більше 20 патронів. При цьому, за словами адвоката Маммета Мамбетова, Рамазанова по дорозі в СК РФ побили.

    20 лютого Сімферопольський райсуд у Криму продовжив арешт до 18 березнядля Ісмаїла Рамазанов.

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