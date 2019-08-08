Суд в Ізраїлі заборонив нічні авіарейси в Україну для хасидів - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хасиди-паломники восени приїдуть в Україну

Щоосені брацлавські хасиди здійснюють традиційне паломництво в Умань на могилу рабина Нахмана

Окружний суд в Лоді напередодні видав постанову про заборону польотів пасажирських літаків в Україні в нічний час. Таким чином суд задовольнив клопотання, подане муніципалітетами Холона і Рішон ле-Ціона, пише російськомовне ізраїльське видання Vesty.

Ті, хто подав клопотання, до яких приєдналися органи місцевого самоврядування Йегуда, Мішмар ха-Шива і регіональної ради Емек-Лод, стверджували, що нічні польоти в переддень свята Рош ха-Шана заважають спати 800 тисячам ізраїльтянам, які проживають поруч з аеропортом Бен-Гуріон.

Щоосені брацлавські хасиди здійснюють традиційне паломництво в Умань на могилу рабина Нахмана. У 2018 році кількість паломників перевищила 34 тисячі чоловік. Попит на авіаквитки в сезон свят дуже високий, і авіакомпанії — як ізраїльські, так і українські — вводять в розклад додаткові рейси за маршрутом Тель-Авів — Київ.

Муніципалітети зажадали захистити жителів від шуму. Вони вказали на те, що в 2018 році суд перед осінніми святами видав дозвіл на 8 нічних рейсів в Україну, але на практиці кількість польотів перевищила 100.

Подавачі клопотання підкреслили, що авіакомпанії, що порушують сон жителів, діють в інтересах власного збагачення. Надмірне ущільнення графіка польотів призводить до збоїв у розкладі рейсів і створює незручності не тільки для тих, хто живе по сусідству з аеропортом, але і для авіапасажирів.

У клопотанні також було відзначено, що держава «не провела роботи по зниженню загального рівня шуму в прилеглих до аеропорту районах, хоча про необхідність цих робіт говорилося в спеціальній доповіді, підготовленій міністерством екології спільно з Управлінням цивільної авіації та Управлінням аеропортів».

Суддя Варда Мероз піддала різкій критиці Управління аеропортів, яке дозволило нічні рейси, перевищивши свої повноваження і порушивши інструкцію, видану міністром транспорту. «Інтереси суспільства, що потребує повноцінного відпочинку, особливо напередодні свят, стоять вище інтересів відносно невеликого числа віруючих, які прагнуть дотримуватися своїх звичаї», — йдеться в судовій ухвалі.

Мер Рішон ле-Ціона Раз Кінстліх і мер Холона Моті Сасон вітали рішення суду, який встав на захист здоров’я і спокою сотень тисяч городян.

Також напередодні, міністр внутрішніх справ Ар’є Дері незадовго до цього сказав, що відомства Ізраїлю обурені високою ціною на квитки до України та звернулися до українських відомств з проханням на збільшення квоти на авіаперевезення, що зазначало місцеве видання Yeshiva World News.