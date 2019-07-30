Суд в Одесі засудив до трьох років в'язниці агента ФСБ на прізвисько «Композитор»



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Чоловік заявив суду, що скоїв злочин, оскільки йому потрібні були кошти для батька, який страждав на онкологічне захворювання і потребував дорогого лікування

Суд в Одесі засудив до трьох років позбавлення волі агента ФСБ Росії Вадима Карпова (прізвисько «Композитор») і перерахував йому строк за «законом Савченко» (закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у строк основного покарання). Про це сказано в матеріалах суду.

Встановлено, що протягом 2015-2018 років громадянин України Карпов, перебуваючи в Одесі і на території анекосваного Росією Криму, з корисливих і антипатріотичних мотивів скоїв державну зраду у формі шпигунства.

Він надав старшому оперуповноваженому Управління ФСБ по Чорноморському флоту Вороніну Павлу Сергійовичу допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, і передавав йому від співробітника головного відділу контррозвідки управління Служби безпеки України в Одеській області на зашифрованих флеш-носіях секретні відомості.

У судовому засіданні Карпов визнав себе винним у повному обсязі.

Він заявив суду, що скоїв злочин, оскільки йому потрібні були кошти для батька, який страждав на онкологічне захворювання і потребував дорогого лікування.

У скоєному підсудний щиро розкаявся, просив суворо не карати, оскільки раніше він до кримінальної відповідальності не притягувався, у нього на утриманні перебуває мати пенсійного віку і 2 малолітні дитини.

За його словами, суспільну небезпечність від скоєного він не усвідомлював, завдати шкоди державі не бажав.

Суд не знайшов обтяжувальних обставин, але визнав каяття пом'якшувальною обставиною.

«Так, під час судового слідства встановлено, що обвинувачений перебував у скрутному матеріальному становищі. Крім того, суд враховує суспільно-політичні обставини, за яких скоєно злочин, і бере до уваги регіональні події, які загострили відносини в суспільстві, в умовах інформаційної війни» , - вказав суддя у вироку.

Суд у липні поточного року вирішив призначити покарання обвинуваченому в 3 рази нижче мінімуму, встановленого Кримінальним кодексом, і засудив його до 3 років в'язниці замість 10.

Також, з огляду на важке матеріальне становище, суд вирішив не застосовувати до нього конфіскацію.

Більше того, суд перерахував строк ув'язнення за «законом Савченко», і таким чином строк ув'язнення закінчиться 27 серпня.