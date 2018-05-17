Суд віддав євромайданівця Бубенчика на поруки

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Фото: Громадське Іван Бубенчик під час засідання Печерського райсуду Києва з обрання йому запобіжного заходу, Київ, 3 квітня 2018 року

Депутати від БПП Олег Петренко і Андрій Денисенко висловили готовність стати поручителями Бубенчика

Печерський районний суд Києва відправив на поруки активіста Майдану Івана Бубенчика.

Раніше народні депутати від Блоку Петра Порошенка Олег Петренко і Андрій Денисенко висловили готовність стати поручителями Бубенчика.

Напередодні прокуратура подала клопотання у суд про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яке розглядалось у суді 27 квітня. Суд відхилив доманій арешт.

Нагадаємо, Бубенчика, який розповів журналістам, що стріляв по «Чорній роті» Беркуту під час Майдану, затримали на кордоні з Польщею 3 квітня. Йому інкримінували вбивство на Майдані двох працівників МВС.

Пізніше начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Бубенчика затримали на кордоні через численні неявки на допит та вручили підозру у вбивстві беркутівців під час Революції гідності.

Генпрокурор Юрій Луценко вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика.

Генпрокуратура зняла з Бубенчика підозру в умисному вбивстві і відкликала клопотання про арешт.

Пізніше ГПУ подала нове клопотання до суду про обрання запобіжного заходу активісту Євромайдану Івану Бубенчику.

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Джерело: Громадське