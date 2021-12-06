Янукович подав позов про усунення. Депутатка каже, що не в той суд

В Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов Януковича до Верховної Ради України

Янукович вирішив судитися через постанову Ради про усунення з посади президента

Експрезидент-утікач Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову. Про це у понеділок, 6 грудня, повідомила представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

«В Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21)», – повідомила вона.

При цьому Совгиря наголосила, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, а не Окружному адмінсуду Києва.

«У цьому позові заявлено позовні вимоги про «визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення», що, за словами Совгирі, може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.

Раніше повідомлялося, що Янукович буде судитися через постанову Ради про усунення з посади президента.

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень».

23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

Сьогодні експрезидент-утікач Віктор Янукович розкритикував суддю Верховного суду Миколу Мазура та виступив за його негайне відсторонення.

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ.

Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

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