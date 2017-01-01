Суд відправив сина нардепа Попова під домашній арешт

Суд постановив негайно доправити Богдана Попова до місця проживання

Сина нардепа Ігоря Попова Богдана відправили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Відповідне рішення прийняв Оболонський суд Києва сьогодні, 29 листопада, передає Громадське радіо. Вирок оголосила суддя Людмила Шестаковська. Вона підкреслила, що Богдан Попов діяв за попередньою змовою - у



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Суд постановив негайно доправити Богдана Попова до місця проживання

Сина нардепа Ігоря Попова Богдана відправили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Відповідне рішення прийняв Оболонський суд Києва сьогодні, 29 листопада, передає Громадське радіо. Вирок оголосила суддя Людмила Шестаковська.

Вона підкреслила, що Богдан Попов діяв за попередньою змовою - у його обов’язки входило погрожувати, а Владислав Чабан повинен був забрати гроші.

Проте Людмила Шестаковська також зауважила, що тримання під вартою є винятковим запобіжний заходом, який може застосовуватися до неповнолітнього лише у випадку тяжких злочинів.

Зазначимо, що розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу суд здійснював у закритому судовому засіданні — «з метою відсутності тиску на неповнолітнього і збереження особистих обставин».

Раніше повідомлялося, що син нардепа Попова підозрюється у ще п’яти пограбуваннях за місяць.

26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.