Невідомі напали на активіста Стерненка під будівлею суду: подробиці



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Сергій Стерненко перед Приморським судом Одеси, 31 серпня 2020 року

Зловмисники намагалися вилити на активіста невідому речовину

Під Приморським судом Одеси в понеділок, 31 серпня, невідомі напали на активіста Сергія Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.

Про це повідомила у Facebook ексглава МОЗ Уляна Супрун.

«Сьогодні в Одесі на очах у поліції напали на Сергія Стерненка. Невідомі намагалися вилити на нього якусь речовину. Так розпочалося перше засідання у справі, в якій Сергія намагаються ув’язнити за те, що не мовчав щодо корупційних злочинів місцевих феодалів і не дав себе вбити під час третього нападу», – написала вона.

Сам Стерненко також підтвердив факт нападу.

«Так, на мене намагались напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням по сфабрикованій проти мене справі. Перед першим же засіданням. Але все гаразд. Сподіваюсь, Венедіктова (генеральна прокурорка України, – ред.) не анонсує мені за це нову підозру. (…) Ймовірність нападів в Одесі була якраз однією із підстав, чому ми у Верховному Суді просили відправити справу слухати в Київ», – написав активіст у Facebook.

Коли засідання суду все ж розпочалося, прокурори одразу ж заявили клопотання про обрання Сергію Стерненку запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО.

За словами активіста, сьогоднішній напад на нього організував «тітушка Труханова Подобєдов, який організовував і третій напад».

Супрун також назвала «цинізмом», що справу Стерненка розглядає Приморський суд міста Одеси.

«Суд, який вже двічі відправляв Сергія до СІЗО у провадженнях, які тепер роками не рухаються. У місті, де на Сергія були скоєні три напади, а місцеві суди та правоохоронці можуть бути залежні від місцевих феодалів, які ці напади замовляли», – додала колишня очільниця МОЗ.

Наразі адвокати готують нове клопотання до Верховного Суду, щоб повернути справу до Києва. Поки ж у Приморському суді Одеси 1 вересня о 10:00 продовжиться підготовче засідання.

До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.