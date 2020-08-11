Суд відпустив лікарку Кузьменко додому
Після восьми місяців в СІЗО Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт
Суд пом’якшив міру запобіжного заходу лікарці та волонтерці Юлії Кузьменко, підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Отже, Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського суду, якою їй продовжили арешт до 13 вересня.
Про це повідомляють друзі Кузьменко із зали суду.
Також про це повідомив й адвокат Тарас Безпалий.
Суд таким чином частково задовольнив клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.
Зазначимо, що Кузьменко була у СІЗО вісім місяців. 16 липня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваної до 13 вересня.
Як відомо, ООН закликає українську владу забезпечити справедливий суд у справі Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня були четверті роковини загибелі Шеремета. Цього дня у Києві з'явився пам'ятник загиблому журналісту Павлу Шеремету.
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