У Києві з'явився пам'ятник загиблому журналісту Павлу Шеремету



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Меморіал виконаний у формі символічного білого аркуша паперу, на якому написане ім'я та прізвище загиблого журналіста Фото: Громадське радіо

Меморіал встановили на вулиці Івана Франка – неподалік від будинку, де жив Шеремет, та на місці, де загинув

Сьогодні у Києві на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка відкрили пам’ятник журналістові Павлу Шеремету. Сьогодні четверті роковини загибелі Шеремета.

Пам’ятник у вигляді білого аркуша, на якому великими літерами написано «Павло Шеремет», а малими, збоку – «На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст» – виконав скульптор Назар Білик.

Установлення монументу оплатили друзі Шеремета. Один з друзів журналіста, голова Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков сказав, що у цього монументу є багато символічних прочитань. Зокрема, це аркуш, на якому кожен може «написати» щось своє.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва наголосила, що вбивство Павла Шеремета досі залишається нерозкритим. Вона пояснила: мотиви тих, кого слідство назвало виконавцями, викликають питання, замовники злочину не встановлені.

Нагадаємо, що журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

У листопаді 2018 року генпрокурор Юрій Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.

У грудні 2019 року поліція повідомила про 5 безпосередніх підозрюваних у вбивстві журналіста - волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта і військовому Андрія Антоненка, подружжя Владислава і Інну Грищенко і Яну Дугар.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.