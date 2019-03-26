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    Вранці скасовано чотири рейси міської електрички

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    Вранці скасовано чотири рейси міської електрички

    У Київпастрансі попередили про зміни в русі електричок

    У вівторок, 26 березня, вранці було скасовано чотири рейси міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    Як сказано у повідомленні, рейси скасовано «з технічних причин».

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    «У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502», - поінформували у «Київпастрансі».

    «Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - додали транспортники.

    Слід зазначити, що останнім часом майже не щодня скасовують рейси міської електрички.

    Так, 5 і 6 березня вранці також було скасовано 4 рейси міської електрички. 27 лютого було скасовано 8 рейсів міської електрички.

    19 лютого у ранковий час теж було скасовано 8 рейсів міської електрички. Тоді людям довелося штурмом брати електричку, на яку вони довго чекали вранці. 

    11 лютого вранці було внесено зміни у роботу міської електрички та скасовано п’ять її рейсів.

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