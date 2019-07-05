Суд заарештував без альтернативи застави поліцейського, підозрюваного у смертельній ДТП на Херсонщині



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Євген Калінін підозрюється у скоєнні ДТП, що спричинила загибель двох дорослих та 9-річної дитини в Херсонській області

Запорізький апеляційний суд заарештував без альтернативи застави поліцейського Євгена Калініна, підозрюваного у скоєнні ДТП, що спричинила загибель двох дорослих та 9-річної дитини в Херсонській області. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури.

«Через принципову позицію Генеральної прокуратури України Запорізьким апеляційним судом 04.07.2019 скасовано постанову слідчого судді, якою стосовно працівника поліції ГУ Нацполції в АР Крим та м.Севастополі, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 192 100 гривень», - сказано в ньому.

Прийнято нове рішення, відповідно до якого щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялось, 18 червня Державне бюро розслідувань затримало поліцейського за підозрою у скоєнні ДТП, що спричинила загибель 2 дорослих та 9-річної дитини в Херсонській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від селища Миколаївка за участю автомобілів ВАЗ 21099 та BMW.

За кермом автомобіля BMW перебував старший оперуповноважений Головного управління Нацполіції в АР Крим і Севастополі.

У результаті зіштовхнення пасажири автомобіля ВАЗ 21099 - чоловік і жінка - загинули на місці, а 9-річна дівчинка отримала численні травми і згодом померла в лікарні.