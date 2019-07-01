Нічна ДТП на Миколаївщині: авто розірвало навпіл, двоє загиблих



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Водій автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі складеними поза проїжджою частиною бетонними стовпами

У ніч на 1 липня в районі курортної зони Рибаківка в Миколаївській області водій Nissan Primera не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль злетів з дороги і врізався в складені поза проїжджою частиною бетонні стовпи. В результаті ДТП загинули дві людини - водій і пасажир авто, повідомляє місцеве видання Новости N.

За словами очевидців, незадовго до ДТП Nissan їхав по трасі Одеса - Миколаїв з боку Одеси в напрямку Миколаєва на дуже високій швидкості. Після удару автомобіль розірвало навпіл.

Видання зазначає, що незадовго до цього ДТП в Одесі був оголошений оперативний план Сирена, в рамках якого розшукувався автомобіль Nissan Primera сірого кольору з номерними знаками республіки Польща, водій якого на смерть збив пішохода і зник з місця події.

У Nissan, що розбився в Миколаївській області, всі прикмети збігаються: він також сірого кольору і з польськими номерними знаками. Також на місці події виявлено знак «Таксі» з номером одеської служби таксі.