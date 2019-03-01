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    Суд закрив прокуратурі доступ до листування журналіста «Нового времени»

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    Журналіст &laquo;Нового времени&raquo; Іван Верстюк - Суд закрив прокуратурі доступ до листування журналіста «Нового времени»
    Журналіст «Нового времени» Іван Верстюк

    Текст судового рішення буде опубліковано 5 березня

    Сьогодні, 1 березня, суд скасував доступ Генпрокуратури до електронного листування журналіста «Нового времени» Івана Верстюка.

    Апеляційний суд задовольнив скаргу редакції, повідомляє журналістка Крістіна Бердинських.

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    «Прокурор ГПУ в суді підтвердив, що прокуратуру цікавить джерело журналіста в публікації 3-х річної давнини і вони хочуть його встановити, тому і просять доступ до документів і e-mail редакції», - пише Бердинських у Facebook.

    «Апеляційний суд задовольнив скаргу нашої редакції частково і скасував доступ до e-mail, документів і т.д. журналіста», - повідомила вона.

    Раніше Генпрокуратура дала роз’яснення, з якою метою судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у виданні «Новое время».

    17 серпня 2016 на інтернет-порталі «Новое время» опубліковано статтю: «Діамантова дочка. Хто і як платив за навчання спадкоємниці прокурора Корнійця у Великій Британії» із викладом фотокопій матеріалів британської сторони, отриманих у рамках міжнародної правової допомоги.

    «Опубліковані у статті документи є матеріалами кримінального провадження, які не підлягають оприлюдненню, оскільки їх публікація може зашкодити слідству і допомогти підозрюваним уникнути відповідальності», - зазначив Лисенко.

    Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження від 23 березня 2017 року за фактом розголошення, невстановленими особами, відомостей досудового розслідування. Під час здійснення досудового розслідування у цьому провадженні 16 травня 2017 року  до ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК», який є власником Інтернет-порталу «Новое время» направлено запит щодо отримання інформації та копій документів у відповідності до ст. 93 КПК України. Відповідно до листа вказаного ТОВ від 23 травня 2017 року Генеральній прокуратурі України відмовлено у наданні інформації та копій відповідних підтверджуючих документів.

    Оскільки ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК» відмовився надавати необхідну для розслідування правопорушення інформацію, 1 лютого 2019 року до Печерського районного суду Києва внесено клопотання про тимчасовий доступ до копій матеріалів статті «Діамантова дочка. Хто і як платив за навчання спадкоємниці прокурора Корнійця у Великій Британії».

    Вказане клопотання 4 лютого задоволено слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва в повному обсязі та винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. Вищевказана ухвала оголошена 13 лютого 2019 представнику ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК».

    «Отже, слідчі прокуратури були вимушені отримати доступ до матеріалів через суд, оскільки власник інформації ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК» відмовився надавати необхідні для розслідування матеріали», - резюмує речник Генпрокуратури.

    Розголошення матеріалів досудового розслідування без дозволу на оприлюднення, отриманого у визначеному законом порядку, є кримінальним злочином та передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
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