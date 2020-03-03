Суд залишив під вартою фігуранта справи Гандзюк Павловського



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Ігор Павловський пробуде під вартою щонайменше до 16 квітня Фото: Громадське

Павловський у суді нічого не говорив, посилаючись на погане самопочуття

Печерський суд Києва залишив під вартою до 16 квітня Ігоря Павловського — підозрюваного у створенні злочинної організації на Херсонщині та незаконному зберіганні зброї і який є фігурантом справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє «Громадське».

Адвокат просив обрати Павловському домашній арешт. Сам Павловський нічого не говорив, посилаючись на погане самопочуття.

Зазначимо, що вдень Павловського госпіталізували з будівлі суду, але лікар зазначив, що його стан дозволяє брати участь у засіданні.

Нагадаємо, у лютому Апеляційний суд Києва залишив Ігоря Павловського під вартою до 4 березня

Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.