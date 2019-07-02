Суд знову не зміг обрати запобіжний захід Савченко



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Надія Савченко

Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу та призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019 року

Суд не зміг обрати запобіжний захід нардепу Надії Савченко, обвинуваченій у підготовці теракту, бо вона замість засідання поїхала проводити передвиборчу агітацію. Про це повідомили у пресслужбі Генпрокуратури.

«У вівторок, 2 липня 2019 року, колегією суддів вчергове відкладено проведення підготовчого засідання, на цей раз у зв’язку з відсутністю обвинуваченої народного депутата України С., яка замість обов’язкової явки до суду вирушила для проведення передвиборчої агітації до Донецької області», - повідомили у прес-службі.

Суд відмовився розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу та призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019 року.

Як повідомлялось, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти, оскільки судді так і не змогли продовжити підозрюваним запобіжний захід.

Нагадаємо, у серпні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Савченко і Рубана завершено. З його слів, під час слідства здобуто всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку теракту у столиці.

Перед цим Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

Як повідомлялось, Надія Савченко балотуватиметься до Верховної Ради у 51-му одномандатному виборчому окрузі на Донеччині. Савченко зазначила, що її партія не змогла зібрати 4 млн 173 тис. грн обов’язкового внеску для участі у виборах, тому керівництво політсили вирішило балотуватися в одномантадних округах. Округ, в якому Савченко намагатиметься обратися до парламенту, розташований у прифронтових Зайцевому та Майорську.

Нагадаємо, 5 червня Надія Савченко під Верховною Радою провела з'їзд своєї партії.

Раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.