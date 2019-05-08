Суд зобов'язав Генпрокуратуру зняти Калєтніка з розшуку



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Колишній заступник голови Верховної Ради Ігор Калєтнік Фото: 112.ua

За словами адвоката, суд встановив незаконність дій ГПУ і черговим рішенням визнав, що кримінальне провадження щодо «диктаторських законів» - політичне переслідування екс-заступника голови Ради

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу представника Ігоря Калєтніка і зобов'язав Генпрокуратуру (ГПУ) скасувати його розшук. Про це повідомила адвокат Калєтніка Ірина Залюбовська у Facebook.

За її словами, суд встановив незаконність дій Генеральної прокуратури і черговим рішенням визнав, що кримінальну провадження щодо «диктаторських законів» - політичне переслідування колишнього заступника голови Верховної Ради.

Адвокат зазначила, що це не перше рішення по справі Ігоря Калєтніка, прийняте судами за останній період.

Як відомо, 2 квітня Печерський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів Генпрокуратури, які перевищили службові повноваження і не виконали попередні судові рішення про припинення кримінального переслідування Калєтніка.

«Такі дії прокурорів незаконні і суперечать нормам права. Прокурори ГПУ переслідували Калєтніка, виконуючи вказівки керівництва», - зазначила адвокат.

За її словами, в даний час ДБР має розслідувати і виявити всіх причетних до організації злочинів проти її клієнта.