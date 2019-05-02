У Зеленського сподіваються, що Портнов не повернеться в Україну



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Раніше Андрій Портнов заявив, що у травні повернеться в Київ

Портнов не матиме нічого в команді Зеленського, - запевнила соратниця новообраного президента

Експерт з антикорупційної політики команди новообраного президента Володимира Зеленського Галина Янченко сподівається, що колишнє оточення Януковича не повернеться в Україну. Зокрема, екс-заступник голови Адміністрації президента-втікача - Андрій Портнов, який вже анонсував приїзд в Україну.

Про це Галина Янченко розповіла у програмі «Он воно як» Аліси Юрченко і Дениса Бігуса.

Вона висловила надію, що цього не станеться: «Я сподіваюся, що цього (повернення оточення Януковича - ред.) не відбудеться». На уточнення ведучих, чи вважає вона Андрія Портнова - злом, Галина Янченко відповіла ствердно. «Я вважаю, що вся команда Януковича - це величезне зло. В тому числі через їхню роль в Майдані. Портнов не матиме нічого в команді Зеленського. Ми зараз знову приходимо до того, що в усіх провалах Порошенка винні наступники. Скажіть, будь ласка, чому Портнов не сидить? І чия це вина?», - зауважила в інтерв’ю Галина Янченко.

Окрім цього, експерт розповіла про адвоката олігарха Ігоря Коломойського та члена команди Зеленського - Андрія Богдана. Вона запевнила, що з ним не спілкується. «Я не готова відповідати за його дії, наміри, мотиви і так далі», - сказала Галина Янченко.

Також вона уточнила, що про зустріч Богдана із директором Антикорупційного бюро Артемом Ситником дізналася із журналістських розслідувань і не певна, з чиєї ініціативи вона відбулася. Однак зазначила: «Я вважаю, що Ситнику не варто зустрічатися з першими особами і власне керівниками держави. Це раз. І я не вважаю, що такі зустрічі повинні мати місце».

Раніше адвокат Коломойського Андрій Богдан 3 квітня таємно відвідав директора НАБУ. У прес-службі Бюро заявили, що під час цієї зустрічі Богдан представляв команду Зеленського.

Крім того, в березні Богдан здійснив інший неанонсований візит - до голови Конституційного Суду, про що повідомляла програма «Схеми».

Також повідомлялося, що після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського екс-заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що у травні повернеться в Україну.

До слова, й екс-президент-втікач Віктор Янукович має намір повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.