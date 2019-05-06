Янукович просить позбавити ліцензії його держадвоката



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Віктор Янукович

Івану Ангеліну в березні 2019 року повернули статус адвоката

Колишній президент України Віктор Янукович, засуджений за державну зраду, просить суд позбавити його державного захисника Івана Ангеліна статусу адвоката.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Віктора Януковича до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, третя особа – Іван Ангелін.

Так, у заяві сказано, що Янукович просить суд визнати протиправним рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 березня 2019 року, яким було скасовано рішення про позбавлення Івана Ангеліна права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Наразі вивчаються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження у справі.

Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що екс-президент Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.

Раніше Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах.

Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня Янукович засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме – державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України, а саме: надання іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Також Янукович визнаний винуватим у вчиненні злочину проти миру, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, а саме – пособництво у веденні агресивної війни.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Водночас, Януковича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

Як повідомлялося, велика частина коштів, отриманих кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим - близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором «диктаторської конституції», що розширила його повноваження.

Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за даними ЗМІ, нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи «Відродження» і давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні т.зв. «диктаторських законів», курирував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходиться в еміграції.

Нагадаємо також, що колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш заявила, що дня виборів президента, коли, на її думку, зміниться влада в Україні, вона «чекала п’ять років».



