Закривавлена дівчина з ножем намагалася накласти на себе руки (відео)



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Через сильну кровотечу, постраждалій потрібна була термінова медична допомога

У Києві біля станції метро «Оболонь» на зупинці громадського транспорту закривавлена дівчина намагалася накласти на себе руки. Вона приставила ніж до свого живота і загрожувала порізати себе, якщо хтось до неї наблизиться. Однак поліцейським вдалося запобігти трагедії.

Інцидент стався 6 грудня рано вранці. Про це Інформатор дізнався з повідомлення патрульної поліції Києва.

Коли на місце прибули медики, вони не змогли підійти до дівчини і надати їй допомогу, бо вона приставила ніж до свого живота і загрожувала порізати себе, якщо хтось до неї наблизиться. Коли приїхали поліцейські, ситуація повторилася, вона не підпускала патрульних ближче, ніж на кілька метрів.

Через кровотечу, постраждалій потрібна була термінова медична допомога, часу на роздуми не було. Тому патрульні вирішили діяти з хитрістю. Роман Жуковський, один з поліцейський, придумав спосіб відвернути увагу дівчини, щоб підійти ближче. Він зауважив, що жінці холодно, а її шапка валяється неподалік на тротуарі.

Він підібрав шапку і запропонував допомогти надіти її, але випускати з рук ніж дівчина відмовлялася. Як тільки вона дозволила йому наблизитися до себе, Роман швидко вирвав ніж з її рук. Після цього постраждалу відразу ж передали медикам для надання екстреної допомоги.

Нагадаємо, чотирьох підозрюваних у зґвалтуванні застрелили на слідчому експерименті.