У Києві з карнавалом та концертом засвітиться головна новорічна ялинка країни (програма)
На киян та гостей міста чекає яскрава розважальна програма
У четвер, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.
Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму:
- 17:00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;
- 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ;
- 19:00 – церемонія засвічення ялинки;
- 19:45 – виступ гурту «Друга Ріка».
Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками.
Нагадаємо, 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської:
- із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;
- із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.
Окрім того, до 26 січня введено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі і заборонено рух уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).
Зазначимо, що 14 грудня на Контрактовій площі розпочався різдвяний ярмарок, а на Володимирському проїзді відкрили зону фудкортів.
Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.
Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.