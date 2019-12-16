У Києві з карнавалом та концертом засвітиться головна новорічна ялинка країни (програма)



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19 грудня о 18:00 біля Національного оперного театру розпочнеться святкова карнавальна хода Фото: Folk Ukraine

На киян та гостей міста чекає яскрава розважальна програма

У четвер, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.

Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму:

17:00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;

18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ;

19:00 – церемонія засвічення ялинки;

19:45 – виступ гурту «Друга Ріка».

Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками.

Нагадаємо, 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської:

із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;

із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.

Окрім того, до 26 січня введено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі і заборонено рух уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Зазначимо, що 14 грудня на Контрактовій площі розпочався різдвяний ярмарок, а на Володимирському проїзді відкрили зону фудкортів.

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.