  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві з карнавалом та концертом засвітиться головна новорічна ялинка країни (програма)

    • Розсилка
    <span>19 грудня о 18:00 біля Національного оперного театру розпочнеться святкова карнавальна хода</span> - У Києві з карнавалом та концертом засвітиться головна новорічна ялинка країни (програма)
    19 грудня о 18:00 біля Національного оперного театру розпочнеться святкова карнавальна хода
    Фото: Folk Ukraine

    На киян та гостей міста чекає яскрава розважальна програма

    У четвер, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.

    Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму:

    • 17:00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;
    • 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ;
    • 19:00 – церемонія засвічення ялинки;
    • 19:45 – виступ гурту «Друга Ріка».

    Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками.

    22_09

    Нагадаємо, 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської:

    • із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;
    • із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.

    Окрім того, до 26 січня введено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі і заборонено рух уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

    Зазначимо, що 14 грудня на Контрактовій площі розпочався різдвяний ярмарок, а на Володимирському проїзді відкрили зону фудкортів.

    Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

    Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.

    Київ Контрактова площа ярмарок новорічні свята КМДА кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ