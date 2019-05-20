Супрун не має наміру подавати у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

Уляна Супрун зазначила, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я, оскільки ще потрібно багато прийняти змін

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має намір продовжити працювати на своїй посаді. Про це вона повідомила у понеділок, 20 травня.

«Я залишаюся працювати», - сказала вона.

За її словами, після виборів Верховної Ради, швидше за все буде сформовано новий Кабінет Міністрів.

Вона додала, що готова проводити реформи в секторі охорони здоров'я, оскільки ще потрібно багато прийняти змін.

Нагадаємо, у лютому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

До слова, у команді Володимира Зеленського раніше дали зрозуміти, що не розглядають кандидатуру в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на посаду голови МОЗ надалі.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів у ході інавгураційної промови у Верховній Раді. «Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже: «Ми нічого не зможемо зробити». Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про Україну», - сказав Зеленський.

Перед цим він зацитував слова 40-го президента США Рональда Рейгана про те, що уряд - це і є проблема.

Новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Як повідомлялось, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Як повідомлялось, міністр оборони України Степан Полторак написав заяву про звільнення. Свою заяву Полторак написав на ім'я нового президента України - Володимира Зеленського.

Раніше стало відомо, що керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.

Джерело: Українські новини