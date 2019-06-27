Гонтарева заявила про погрози зі сторони Коломойського



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Валерія Гонтарева під час брифінгу щодо націоналізації ПриватБанку

Те, що Коломойський повернувся в Україну, Гонтарева вважає «дуже поганим для неї особисто і для країни»

Ексголова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що Ігор Коломойський погрожує їй. Про це вона повідомила у спільному інтерв'ю Громадському і BBC-Україна.

Як відомо, Гонтарева вже близько року живе у Лондоні, де викладає у Лондонській школі економіки.

Вона заявила, що «дуже погано для неї особисто і для країни», що Коломойський повернувся в Україну.

«Особисто мені він погрожує. В інтерв'ю Коломойський заявив, якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку. Англійською це kidnapping (викрадення людини – ред.). Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали чому», - сказала Гонтарева.

Вона розповіла, що з Коломойським до націоналізації ПриватБанку зустрічалася близько 20 разів, востаннє бачила його у ніч перед націоналізацією.

«Це була знаменита ніч, коли зібралася велика частина Кабміну – міністр фінансів, зрозуміло, прем'єр-міністр, міністр юстиції, Аваков, президент. Ось у цій кімнаті я бачила Коломойського напередодні націоналізації, де йому написали лист з проханням про націоналізацію», - розповіла колишня очільниця Нацбанку.

Вона також відзначила, що у питанні рекапіталізації до всіх банків були однакові вимоги, утім не всі власники банків їх виконали.

«Якщо ми подивимося, скільки грошей держава внесла у державні банки, на що використовувалися кредити державних банків, подивимося на олігархічну модель побудови українського банківського сектору, то побачимо, як з ринку був виведений банк олігарха Фірташа. Там не було капіталу, він його так і не вніс. Два банки пана Бахматюка», - розповіла Гонтарева.

Водночас, за її словами, банк Віктора Пінчука і банк Ріната Ахметова виконали вимоги, внесли капітали, дали застави. «Не було задачі вивести банки з ринку, була програма рекапіталізації, узгодження з міжнародним валютним фондом на чотири роки», - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, ще до свого повернення в Україну Коломойський заявив, що якщо Гонтарева «не прилітає, нічого страшного, ми її привеземо, якщо треба буде... приватним порядком».