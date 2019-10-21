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    Думки вголос

    «95 квартал» вчергове продемонстрував свою абсолютну бездарність

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    «95 квартал» вчергове продемонстрував свою абсолютну бездарність

    Головний «герой» цієї порнографії - катастрофічно поганий смак. А це - 100%-ий маркер творчої неспроможності

    Довго не наважувався - не хотілося на це дивитися, довелося себе ледве не примусити. І що? Про Лисого не буду. Але хор! Хор співає ганебно погано - глухо, в якійсь «не тій» тональності, аби як. Якщо це артистки і заслужені артистки, то мій собака - народний артист! Виявляється, не розум спочатку відбирає Бог, а свій, тобто, Божий дар.

    Втім, досить про Національний Академічний. Головний «герой» цієї порнографії - катастрофічно поганий смак. А це - 100%-ий маркер творчої неспроможності.

    Коли в січні 2014-го, у розпал боїв на Грушевського, хтось (уже не згадаю хто) переспівав ту ж пісню з рефреном «горіла шина-палала, там барикада стояла», - це було точне попадання в сутність, це було до сліз талановито.

    Ви пам'ятаєте, в революцію ПЕРШИХ у в творчості було багато, і ті, хто переспівав саме так народну пісню, були серед ПЕРШИХ. А 95-ті продемонстрували абсолютну свою бездарність - не лише у виконанні, але й в самому задумі.

    Вони не те що не розуміють - не відчувають українського підтексту та українських мотивацій. І вся решта того, що вони продукують, і не лише на сцені - звідти. Як от, до речі, розмови про «проплаченість» участі в акціях Руху опору капітуляції...

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    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Квартал 95 Хор ім. Верьовки
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