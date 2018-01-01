Свідок розповів, хто зустрічав Януковича у Криму перед його втечею до РФ

Свідок каже, що Януковича до РФ вивозили російськими вертольотами

Екс-президента України Віктора Януковича у лютому 2014 року у Криму перед втечею до Росії зустрічали керівники МВС, СБУ, Генштабу Міністерства оборони України та представники місцевої влади. Про це сьогодні на допиті в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду Януковича, заявив співробітник



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Свідок каже, що Януковича до РФ вивозили російськими вертольотами

Екс-президента України Віктора Януковича у лютому 2014 року у Криму перед втечею до Росії зустрічали керівники МВС, СБУ, Генштабу Міністерства оборони України та представники місцевої влади. Про це сьогодні на допиті в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду Януковича, заявив співробітник Управління державної охорони Олесь Шаран.

«На території пансіонату під Ялтою знаходилися голова адміністрації Клюєв, міністр внутрішніх справ Захарченко, голова СБУ Якименко, був Ільїн, якщо не помиляюся, на той момент він був вже начальником Генерального штабу, представники місцевої влади», — сказав Шаран.

За його словами, це сталося 24 лютого увечорі. Близько 23:00 того ж дня Янукович з охороною прибув до однієї з військових частин ЧФ РФ, де запропонував охороні визначитися, хто хоче продовжити їхати з ним далі, а хто — залишитися. Як зазначив свідок, ті, хто вирішили їхати, написали заяви про звільнення із УДО і здали зброю тим, хто залишився.

Також Шаран повідомив, що при вильоті з Харкова до Донецька двома вертольотами він чув у навушники, як диспетчер казав пілотам повертатися назад «за наказом Турчинова... інакше буде примусова посадка наших вертольотів (із застосуванням військової авіації)».

За словами Шарана, з Донецька група вирушила автомобілями з вимкненими фарами в невідомому напрямку.

Згодом до них приєднався Віктор Янукович-молодший. Дещо пізніше вся група пересіла у три вертольоти військового типу без розпізнавальних знаків і полетіла у невідомому напрямку.

Як зазначив свідок, на його думку, вертольоти були російські, і одну із посадок вони здійснили на території РФ перед тим, як вирушити до Криму.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

У середу, 24 січня, голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.

Джерело: УНН