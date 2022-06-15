Світ хоче вчитися в українців: звернення Зеленського (відео)

Зеленський у традиційному відеозверненні підбив підсумки 112-го дня війни

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«В усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки», – заявив президент.

Зеленський у своєму зверненні розповів про результати перемовин із Джозефом Байденом і Борисом Джонсоном, про виступ у парламенті Чехії, а також про переговори з премʼєр-міністрами Чорногорії, Албанії та Північної Македонії й заяву цих трьох країн про підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Натомість Німеччина поки не підтверджує візит канцлера Олафа Шольца до Києва.

Читайте також: Боррель закликав Європу вчитися співіснувати з Росією