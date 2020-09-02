Світ відзначає 75-ту річницю завершення наймасштабнішої війни в історії людства



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2 вересня 1945 року, в Токійській бухті на борту американського лінкора «Міссурі», було підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії

Найбільша трагедія ХХ сторіччя розпочалась 1 вересня 1939 року і тривала 2 194 дні

Сьогодні світ відзначає 75-ту річницю завершення Другої світової війни. 2 вересня 1945 року, в Токійській бухті на борту американського лінкора «Міссурі», було підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії, що ознаменувало завершення Другої світової війни – найкривавішої та наймасштабнішої війни в історії людства. Церемонія підписання акта тривала 20 хвилин. Від імені Радянського Союзу підпис поставив українець генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко.

Як відомо, Друга світова війна для України розпочалася 1 вересня 1939 року із німецьким вторгненням в Польщу. СРСР вступив в Другу світову 17 вересня 1939 року на боці нацистської Німеччини. В цей день радянські війська вступили в Польщу та окупували Західну Україну та Західну Білорусь. Нацистсько-комуністичний союз був зруйнований 22 червня 1941 року із німецьким вторгненням в СРСР. 7 грудня 1941 року Японія напала на американську військову базу Перл-Гарбор (Гавайські острови). Так Японія розпочала війну проти США та Великої Британії на Тихому океані і в Азії. Згодом війну США оголосили Німеччина та Італія. Після перемоги над нацистською Німеччиною, 9 серпня 1945 року, СРСР оголосив війну Японії.

Друга світова війна тривала шість років. В цій війні брала участь 61 країна світу (80% населення Землі). Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн. Друга світова забрала життя щонайменше 80 мільйонів людей (як цивільних так і військових). Окрім того, під час тієї війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства (зокрема Голокост), а також вперше і востаннє використана атомна зброя.

Беззастережна капітуляція Японії означала завершення Другої світової, але окремі військові конфлікти, породжені нею, точилися ще декілька років. Організований спротив радянській владі на Західній Україні тривав до 1954 року, а окремі сутички – до 1960.

Варто нагадати, що вихідці з України зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. На боці Об’єднаних Націй вони воювали у складі армій Великої Британії та Канади - 45 тисяч осіб, Польщі - 120 тисяч, СРСР - близько 6 мільйонів, США - 80 тисяч і Франції 6 тисяч, а також в самій Україні в лавах УПА перебувало до 100 тис. осіб.

Із закінченням воєнний дій, членами антигітлерівської коаліції був визначений повоєнний устрій світу та створені міжнародні інститут, зокрема Організація Об'єднаних Націй, які діють й понині і виконують головну роль в міжнародних відносинах.

Крім того, в результаті Другої Світової війни серйозно змінилися світові кордони. Так згідно з Ялтинськими домовленостями (лютий 1945 року), двосторонньою угодою між СРСР та Чехословаччиною (29 червня 1945 року), радянсько-польським договором (16 серпня 1945 року), Паризькою угодою між СРСР та Румунією (лютий 1947 року) більшість українських етнічних територій були включені до СРСР у складі УРСР.

Джерело: Укрінформ