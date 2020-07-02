Путін готує росіян до війни? Центробанк РФ зробив дивне повідомлення



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Президент РФ Володимир Путін Фото: Рейтерс

Центральний банк країни-агресорки нагадав росіянам, що в умовах війни буде проведена мобілізація заощаджень населення

Банк Росії вирішив нагадати громадянам, що у воєнний час держава може заблокувати вклади у банках.

Зокрема, ще 30 червня російський центробанк на своїй сторінці в Facebook написав, що зняття готівки з рахунків «було обмежено у перші дні Великої вітчизняної війни», тобто у 1941 році.

Держава «мобілізувала кошти населення», пояснив регулятор, щоб поповнити бюджет і обмежити грошову емісію - тобто включення на повну потужність друкарського верстату.

Що цікаво, цей пост вже переписано, й на його місці з’явився інший текст: «Тут був пост на тему фінансів під час Великої вітчизняної війни. На жаль, багато неправильно його трактували. Щоб уникнути подальших домислів, ми видалили цей пост. Приносимо вибачення за невдалий текст».

Тим часом коментатори пишуть, що «інтернет все пам'ятає». «Спасибі, що оголосили задуми наших чинуш, піду знімати вклад, те, що від нього залишилося хоч зніму!», «Ну й до чого ця інфа? За війною скучили?», - йдеться у коментарях під постом.

В оригіналі «історичного екскурсу» у часи Другої світової російський центробанк також писав, що під час війни «для громадян був введений військовий податок, податок на бездітних і самотніх, підвищені сільськогосподарський і прибутковий податки». Відпустки були скасовані, компенсація за них перераховувалася на вклади і також була заморожена.

До війни надходження до держбюджету від податків і позик населення СРСР становили 10-12% доходів бюджету, за чотири роки війни населення забезпечило близько третини всіх доходів країни, сплативши дві третини витрат військового бюджету, зазначає центробанк РФ.

«Якщо в 1940 році бюджет витрачав на всі заходи із обслуговування населення більше, ніж отримував з нього доходів, то в 1943 році державний бюджет вилучив у населення доходів більше, ніж фактично на нього витратив», - цитує регулятор аналітичну записку центральної бухгалтерії Держбанку СРСР від 28 серпня 1944 року.

«Поряд з примусовими антиінфляційними заходами держава вела широку пропаганду добровільного збору коштів за допомогою грошово-речових лотерей і державних позик. У створений Фонд фронту громадяни несли особисті заощадження, золото, коштовності і навіть худобу», - розповідає центробанк РФ.

При цьому польові установи Держбанку СРСР організували на фронті залучення у внески коштів військовослужбовців і безготівкові розрахунки, що дозволило державі заощадити значні суми готівки.

Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

Як повідомлялося, 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

За даними екзитполів, зміни до конституції Російської Федерації, які дозволять президенту Путіну залишатися главою Кремля мінімум до 2036 року, за період з 25 по 28 червня підтримали 76% респондентів. Основний день голосування – 1 липня – був оголошений вихідним на відміну від шести попередніх днів, коли проводили дострокове голосування.

До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.