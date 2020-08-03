У Києві рятувальники виявили понад сотню снарядів



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Всі виявлені вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни Фото ілюстративне

Боєприпаси будуть ліквідовані на полігоні

У понеділок, 3 серпня, під час планового обстеження території Києва працівниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України на вул. Радистів у селищі Биківня у Деснянському районі столиці було виявлено 109 артилерійських снарядів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Зокрема, було знайдено снаряди: діаметром 152 мм - 6 одиниць, діаметром 122 мм - 7 одиниць, діаметром 107 мм - 28 одиниць, діаметром 76 мм - 66 одиниць, та діаметром 37 мм - 2 одиниці.

Всі виявлені вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, зазначили у ДСНС.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС виявлені боєприпаси вилучені, та проводяться роботи щодо вивезення боєприпасів на полігон для подальшого знищення.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знешкоджено 1510 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

У ДСНС наголошують: «Під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його, заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати. Категорично заборонено самостійно знешкоджувати знахідку, здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання».