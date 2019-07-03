Зеленський закликав Світовий банк інвестувати в відновлення інфраструктуру Донбасу



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Володимир Зеленський та Сіріл Мюллер

На зустрічі з віце-президентом Світового банку Володимир Зеленський також натякнув на те, що в Україні готується велика приватизація

Президент Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч із віце-президентом Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером, під час якої повідомив про підготовку великої приватизації в Україні.

«Ми бачимо проведення цієї приватизації вже в 2019 році», - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановано проведення інвестиційного форуму з відновлення Донбасу.

«І тут нам потрібна ваша допомога щодо вкладення грошей в інфраструктуру Донбасу», - зазначив президент.

Також він сказав, що «готові приєднатися до нової програми після формування нового уряду».

Президент зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.