Нгозі Оконджо-Івеала вважає, що зараз СОТ перебуває на роздоріжжі й стикається з «дефіцитом довіри»

Гендиректоркою СОТ стала колишня міністерка фінансів і міністерка закордонних справ Нігерії

Новою очільницею Світової організації торгівлі (СОТ) стала представниця Нігерії, колишня керуюча директорка Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала. Вона стала першою жінкою та першою представницею Африки, яка обійняла цю посаду.

Про це повідомили на сторінці СОТ у Twitter.

Докторка Оконджо-Івеала вступить на посаду 1 березня 2021 року та стане першою за 75 років існування організації жінкою-гендиректором СОТ.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.



Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.



Her term starts on the 1st of March 2021.



More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

За цю посаду вона змагалася з представницею Південної Кореї – міністеркою торгівлі Ю Мен Хі.

Нагадаємо, нового гендиректора СОТ обирали через відставку Роберто Азеведо. Попередній очільник організації звільнився 31 серпня, за рік до закінчення свого мандата. Офіційно – через особисті причини.

Нгозі Оконджо-Івеала працювала міністеркою фінансів і міністеркою закордонних справ Нігерії. Також вона впродовж 25 років працювала у Світовому банку, де обіймала низку високих посад, включно з посадою керуючої директорки.

В інтерв’ю Генеральній раді СОТ пані Оконджо-Івеала зазначила, що СОТ перебуває на роздоріжжі й стикається з «дефіцитом довіри».

«Моє бачення – треба відновити довіру до багатосторонньої торгової системи, зробивши її більш стійкою. Прозорість та інформованість надзвичайно важливі для стабільної, передбачуваної та справедливої багатосторонньої торгової системи», – заявила вона.