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    Світову організацію торгівлі вперше очолила жінка – представниця Африки

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    Нгозі Оконджо-Івеала вважає, що зараз&nbsp;СОТ перебуває на роздоріжжі й стикається з &laquo;дефіцитом довіри&raquo; - Світову організацію торгівлі вперше очолила жінка – представниця Африки
    Нгозі Оконджо-Івеала вважає, що зараз СОТ перебуває на роздоріжжі й стикається з «дефіцитом довіри»
    Фото: AFP

    Гендиректоркою СОТ стала колишня міністерка фінансів і міністерка закордонних справ Нігерії

    Новою очільницею Світової організації торгівлі (СОТ) стала представниця Нігерії, колишня керуюча директорка Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала. Вона стала першою жінкою та першою представницею Африки, яка обійняла цю посаду.

    Про це повідомили на сторінці СОТ у Twitter.

    Докторка Оконджо-Івеала вступить на посаду 1 березня 2021 року та стане першою за 75 років існування організації жінкою-гендиректором СОТ.

    За цю посаду вона змагалася з представницею Південної Кореї – міністеркою торгівлі Ю Мен Хі.

    Нагадаємо, нового гендиректора СОТ обирали через відставку Роберто Азеведо. Попередній очільник організації звільнився 31 серпня, за рік до закінчення свого мандата. Офіційно – через особисті причини.

    Нгозі Оконджо-Івеала працювала міністеркою фінансів і міністеркою закордонних справ Нігерії. Також вона впродовж 25 років працювала у Світовому банку, де обіймала низку високих посад, включно з посадою керуючої директорки.

    В інтерв’ю Генеральній раді СОТ пані Оконджо-Івеала зазначила, що СОТ перебуває на роздоріжжі й стикається з «дефіцитом довіри».

    «Моє бачення – треба відновити довіру до багатосторонньої торгової системи, зробивши її більш стійкою. Прозорість та інформованість надзвичайно важливі для стабільної, передбачуваної та справедливої багатосторонньої торгової системи», – заявила вона.

    Теги: економіка СОТ експорт торгівля імпорт Африка жінка
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