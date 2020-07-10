У Збройних силах – 12 нових випадків Covid-19



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В українському війську на коронавірус хворіють 144 особи

Троє військових перебувають в лікарнях, інші проходять амбулаторне лікування

Станом на ранок 10 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіють 144 особи, за минулу добу зареєстровано 12 нових випадків. Про це інформує командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 10 липня у Збройних Силах України хворіють 144 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 428 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 567 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 58 осіб. За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають три особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

«На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться дев'ять осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», - резюмували військові медики.

Коронавірус в Україні

Всього 52043

Хворіють 25898

Одужали 24800

Померли 1345

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В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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