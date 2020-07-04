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    Події в Україні

    Від чого вмирали українці з початку року. Держстат вперше прозвітував про летальні випадки Сovid-19

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    Найбільш часта причина смерті &ndash; хвороби системи кровообігу, від яких померло 101 633 осіб - Від чого вмирали українці з початку року. Держстат вперше прозвітував про летальні випадки Сovid-19
    Найбільш часта причина смерті – хвороби системи кровообігу, від яких померло 101 633 осіб

    Від коронавірусу в січні-березні померло дев’ять осіб, від грипу та пневмонії – 1 974

    Державна служба статистики України відновила публікацію даних про кількість померлих за причинами смерті. Раніше ця інформація була засекречена постановою Кабінету міністрів про карантин.

    Дані за січень-березень 2020 року оприлюднені на сайті Держстату.

    За даними статистичного відомства, за перші три місяці року померло 149 064 осіб.

    При цьому Держстат вперше публікує дані про смерті від Covid-19. За офіційними даними, від цієї хвороби померло 9 (дев’ять) українців.

    Інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 032 осіб, серед них туберкульоз – 892, від СНІДу померло 860 українців.

    Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 19 711 громадян.

    Найбільш часта причина смерті – хвороби системи кровообігу, від яких померло 101 633 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця – 69 976 осіб.

    За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1974 осіб (у тому числі, у березні – 648).

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    Крім того, 7083 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 882 громадян, утоплення – 220, загибель на пожежі – 358, випадкове отруєння (крім алкоголю) – 499, отруєння алкоголем – 657, самогубства – 1357 (з них у березні – 488), умисні вбивства – 365.

    20 травня 2020 року Держстат не зміг оприлюднити дані про кількість померлих за причинами смерті за січень-березень 2020 року. Причиною стала постанова Кабміну про карантин, яка забороняла Мін’юсту передавати дані Держстату.


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