Свободу Стерненку. У Києві активісти запалили фаєри та пішли до Офісу генпрокурора (фото)

Мітингувальники скандують «Венедіктова – чума», «Свободу політв’язням» та «Аваков – чорт»

У суботу, 27 лютого, в Києві відбувається акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку. Спочатку понад чотири тисячі людей зібралося біля Офісу президента. Згодом протестувальники запалили фаєри та пішли до Офісу генпрокурора, повідомив кореспондент Главкому.

Протестувальники хочуть на цьому шляху «зайти в гості» до генпрокурорки Ірини Венедіктової, яка живе неподалік.

Учасники акції вимагають негайно звільнити політв’язня Сергія Стерненка й оновити судову систему, а саме: перезапустити Вищу раду правосуддя, обравши нових членів у прозорому конкурсі.

Модератори акції закликали 9 березня прийти на акцію під Будинок профспілок, де проходитиме ХVІІІ черговий з’їзд суддів України, на якому оберуть членів Вищої ради правосуддя.

«Це може бути остання мирна акція. Якщо протягом тижня президент не почне реформувати судову систему, почнуться протести», – заявив один зі спікерів.

Організатори акції «Справедливість Стерненку – справедливість усім!» заявили, що вона триватиме, допоки влада не виконає всіх вимог, головна з яких – справедливе судове рішення в справі Стерненка.

Нагадаємо, 23 лютого ввечері в щонайменше 14 великих містах України вже пройшли акції протесту на підтримку Стерненка.

В Одесі 27 лютого кількадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Організаторами акції виступили молодіжні організації партій «Європейська солідарність» і «Демократична сокира», але виступали і активісти з інших організацій.

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