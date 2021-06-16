Кабмін погодив кандидатуру голови Сумської ОДА

До цього Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури

Кабінет міністрів погодив призначення Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Про це стало відомо на засіданні уряду.

Міністри розглянули відповідний проєкт указу президента та проголосували за.

До цього уродженець Сум Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури (з 2020-го року) був заступником міністра розвитку громад та територій України (2019–2020). Ще раніше працював керівником апарату Сумської ОДА.

Тим часом, на Сумщині у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відбувається зведення сучасного та комфортного дитячого садку. У Сумській ОДА повідомили, що проєкт готовий вже на 75%.

«Дитячий садок в Сумах є унікальним. Це розробка архітекторів та дизайнерів із м. Суми. Родзинка в тому, що в садочку максимально використовуватиметься природне освітлення. Також там будуть басейн, підйомник, тепла підлога», – йдеться у повідомленні.