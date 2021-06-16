  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кабмін погодив кандидатуру голови Сумської ОДА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кабмін погодив кандидатуру голови Сумської ОДА
    Фото: novilidery.com

    До цього Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури

    Кабінет міністрів погодив призначення Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Про це стало відомо на засіданні уряду.

    Міністри розглянули відповідний проєкт указу президента та проголосували за.

    До цього уродженець Сум Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури (з 2020-го року) був заступником міністра розвитку громад та територій України (2019–2020). Ще раніше працював керівником апарату Сумської ОДА.

    Тим часом, на Сумщині у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відбувається зведення сучасного та комфортного дитячого садку. У Сумській ОДА повідомили, що проєкт готовий вже на 75%.

    «Дитячий садок в Сумах є унікальним. Це розробка архітекторів та дизайнерів із м. Суми. Родзинка в тому, що в садочку максимально використовуватиметься природне освітлення. Також там будуть басейн, підйомник, тепла підлога», – йдеться у повідомленні.

    Читайте також: Мешканець Сум домігся перерахунку за газ і зберіг 3 тисячі гривень
    Теги: Кабмін Суми
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кабмін погодив кандидатуру голови Сумської ОДА