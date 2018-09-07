«Свято було бурхливим». Найєм пожартував про вечірку з президентом і показав фото



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Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм у Верховній Раді

Народний депутат також розказав, хто мав би вийти з фракції

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм вважає, що правильно вчинив, коли не пішов напередодні ввечері «на вечірку з президентом».

«Судячи по залу, свято було бурхливим і закінчилося важко», - прокоментував він фото, яке оприлюднив у «Фейсбук», на якому зображені він сам, нардепи Сергій Лещенко та Світлана Заліщук.

Він додав, що це «жарт, звичайно». «А якщо серйозно, вже третій рік не відвідую жодної вечірки, зборів і зустрічей фракції. Це не бойкот. Просто немає такої необхідності. З адекватними і зрозумілими мені людьми спілкуюся і працюю без партійного керівництва», - додав депутат.

Він також уточнив, що на пропозиції вийти з фракції у нього відповідь не змінилася: «Вийти повинні ті, хто порушив присягу, програму фракції і свої обіцянки, дані на виборах. Боюся, в такому випадку вийти доведеться, в тому числі, і лідеру партії».

Як повідомлялося, на неформальній зустрічі у державній резиденції «Залісся» крім депутатів БПП були президент Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

У четвер близько 20.00 президент України Петро Порошенко зустрівся з фракцією БПП та представниками уряду в резиденції «Залісся» під Києвом. З журналістами депутати не спілкувалися.

Раніше ЗМІ повідомляли, що БПП проведе неформальну зустріч у ресторані.