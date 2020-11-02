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    У світі

    Король Таїланду вперше з 1979 року дав інтерв’ю західним ЗМІ

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    <p>Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон більшість часу перебуває у своїй резиденції в Німеччині</p> - Король Таїланду вперше з 1979 року дав інтерв’ю західним ЗМІ

    Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон більшість часу перебуває у своїй резиденції в Німеччині

    Коментуючи протести в країні, король сказав, що «Таїланд – країна компромісів»

    Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон (Рама Х) дав інтерв’ю західним ЗМІ вперше з 1979 року. Також він вперше публічно прокоментував протести, які тривають в країні більш як чотири місяці.

    Про це повідомляє CNN.

    Коментуючи протести, він сказав: «Ми всіх їх (протестувальників, – ред.) любимо».

    На уточнення, чи існує можливість компромісу з протестувальниками, він сказав, що «Таїланд – країна компромісів».

    До слова, король Таїланду більшість часу перебуває у своїй резиденції в Німеччині. Він повертається в Таїланд лише для виконання обов'язкових королівських функцій.

    Нагадаємо, уряд Таїланду ухвалив рішення про скасування надзвичайного стану в країні. Його запровадили тиждень тому, щоб зупинити тривалі протести проти прем’єр-міністра та монарха країни.

    Перед цим на вулиці Бангкока з протестом вийшло понад 23 тисячі осіб, попри введену урядом країни заборону на зібрання.

    До слова, у жовтні до Таїланду прибули перші за останні сім місяців туристи.

    Також повідомлялося, що король Таїланду з нагоди свого дня народження помилував 16 українців

    ЗМІ акція місцева влада Таїланд протест журналіст уряд
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