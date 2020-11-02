Король Таїланду вперше з 1979 року дав інтерв’ю західним ЗМІ

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон більшість часу перебуває у своїй резиденції в Німеччині

Коментуючи протести в країні, король сказав, що «Таїланд – країна компромісів»

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон (Рама Х) дав інтерв’ю західним ЗМІ вперше з 1979 року. Також він вперше публічно прокоментував протести, які тривають в країні більш як чотири місяці.

Про це повідомляє CNN.

Коментуючи протести, він сказав: «Ми всіх їх (протестувальників, – ред.) любимо».

На уточнення, чи існує можливість компромісу з протестувальниками, він сказав, що «Таїланд – країна компромісів».

До слова, король Таїланду більшість часу перебуває у своїй резиденції в Німеччині. Він повертається в Таїланд лише для виконання обов'язкових королівських функцій.

Нагадаємо, уряд Таїланду ухвалив рішення про скасування надзвичайного стану в країні. Його запровадили тиждень тому, щоб зупинити тривалі протести проти прем’єр-міністра та монарха країни.

Перед цим на вулиці Бангкока з протестом вийшло понад 23 тисячі осіб, попри введену урядом країни заборону на зібрання.

До слова, у жовтні до Таїланду прибули перші за останні сім місяців туристи.

Також повідомлялося, що король Таїланду з нагоди свого дня народження помилував 16 українців