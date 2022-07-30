Китайські війська почали обстріли Тайванської протоки бойовими артилерійськими снарядами

Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази Chiayi Air Base у той час, коли спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі в літаку прямує на острів, проти чого виступала китайська сторона. Про це повідомив журналіст Чаудхарі Парвез у Twitter.

«Китайські війська почали обстріли Тайванської протоки бойовими артилерійськими снарядами. Хоча Китай стверджує, що це всього лише навчання, тим часом Тайвань щойно підняв винищувачі з авіабази Chiayi Air Base», – написав журналіст, посилаючись на джерела.

Chinese troops begin firing live artillery shells in the Taiwan Strait.



While #China maintains this is just an exercise, #Taiwan has just scrambled fighter jets from the Chiayi Air Base.- Source pic.twitter.com/VyOZkQUSxh — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 30, 2022

Зазначимо, що борт Ненсі Пелосі, за даними радарів, все ближче наближається до Тайваню. За пересуванням літака вже спостерігають більш як 50 тис. осіб.

Також стало відомо, що китайські бойові кораблі стежать за американською авіаносною ударною групою на чолі з атомним авіаносцем CVN 76 Ronald Reagan.

Разом з тим Китай закрив Тайванську протоку і продовжив «навчальну стрільбу» за допомогою артилерії та РСЗВ. Також місцеві ЗМІ зафіксували перекидання РСЗВ у провінцію, яка знаходиться всього в 180 км від Тайваню.

Нагадаємо, запланований візит Пелосі на Тайвань серйозно загострив напруженість між Китаєм і США. Офіційний Пекін вимагає скасувати поїздку, оскільки вважає її втручанням у внутрішні справи Китаю. Вашингтон побоюється, що літак з американською делегацією взагалі можуть збити.

Як раніше повідомлялося, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вилетіла з візитом до країн Азії. Слідкувати за маршрутом літака, на борту якого перебуває очільниця нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів можна на сайті Flightradar24.