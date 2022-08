Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази Chiayi Air Base у той час, коли спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі в літаку прямує на острів, проти чого виступала китайська сторона. Про це повідомив журналіст Чаудхарі Парвез у Twitter.

«Китайські війська почали обстріли Тайванської протоки бойовими артилерійськими снарядами. Хоча Китай стверджує, що це всього лише навчання, тим часом Тайвань щойно підняв винищувачі з авіабази Chiayi Air Base», – написав журналіст, посилаючись на джерела.

Chinese troops begin firing live artillery shells in the Taiwan Strait.



While #China maintains this is just an exercise, #Taiwan has just scrambled fighter jets from the Chiayi Air Base.- Source pic.twitter.com/VyOZkQUSxh