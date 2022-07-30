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Поїздка Пелосі на Тайвань: китайська армія закликала готуватись до бою

Дзвенислава Карплюк
30 липня, 07:40 glavcom.ua
Поїздка Пелосі на Тайвань: китайська армія закликала готуватись до бою
Армія Китаю опублікувала допис із погрозами на тлі суперечок про візит Пелосі на Тайвань
фото з відкритих джерел

Китайська армія опублікувала у своїх соцмережах повідомлення «Готуйтесь до бою!»

Офіційний акаунт 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у соцмережі Weibo на тлі заяв про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань опублікував неоднозначне повідомлення.
 
«Готуйтесь до бою!», - повідомила 80-та армія Народно-визвольної армії Китаю.
 
Зазначимо, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це заявив офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь під час брифінгу.
 
За його словами, Пекін чинить рішучу протидію у разі порушення встановлених рамок.
 
«Якщо Вашингтон посміє порушити встановлені нами рамки, йому негайно буде надано рішучу протидію. За всі можливі наслідки нестиме відповідальність американська сторона», - наголосив чиновник.
 
Він також нагадав, що 28 липня голова КНР Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден «без недомовок», обговорили всі питання, що їх цікавлять, у тому числі тайванську проблему.
 
«Ми багато разів заявляли американській стороні, що категорично проти візиту Пелосі до Тайваню», - додав він.

Як повідомлялося раніше, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.

Пелосі стане найбільш високопоставленим політиком США, який відвідав країну за 25 років, якщо візит відбудеться.

Влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

Нагадаємо, 6 липня, американська контррозвідка попередила посадовців, що Китай активізує операції впливу, аби змусити уряд США проводити більш дружню політику щодо Пекіна.

Зазначається, що Пекін використовує різні засоби маніпулювання державними та місцевими чиновниками, аби змусити Вашингтон проводити більш дружню політику. Підходи Китаю включають використання підставних організацій, таких як Китайська народна асоціація дружби з зарубіжними країнами, яка культивує «сестринські» відносини між Пекіном та містами США.

Також 13 липня повідомлялося, що Есмінець ВМС США Benfold пройшов уздовж Парасельських островів у Південно-Китайському морі, які є спірною територією між Китаєм, Тайванем і В'єтнамом. Пекін заявив, що такі дії «серйозно порушили суверенітет та безпеку» Китаю.

Парасельські острови – це архіпелаг із приблизно 130 невеликих коралових островів. В останні 50 років архіпелаг перебуває у руках Китаю. На островах немає корінного населення – є лише китайські гарнізони чисельністю близько 1400 військових.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що армія КНР готова зупиняти будь-які спроби відділити Тайвань від Китаю. Фей Фенхе наголосив, Тайвань – це китайський Тайвань, і «возз'єднання батьківщини є абсолютною необхідністю».

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Теги: МЗС США війна Китай Тайвань ВМС

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