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Спікерка Палати представників США вилетіла до Азії

Володимир Миленко
30 липня, 13:33 glavcom.ua
Спікерка Палати представників США вилетіла до Азії
Ненсі Пелосі летить до Азії. Чи з'явиться вона в Тайвані?
фото: скріншот

Чи відвідає Ненсі Пелосі Тайвань, поки що невідомо

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вилетіла з візитом до країн Азії. Слідкувати за маршрутом літака, на борту якого перебуває очільниця нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів можна на сайті Flightradar24.

Літак злетів з військової бази Ендрюс на сході США, зробив зупинку у Каліфорнії – і відправився далі на захід.

На момент публікації новини літак Boeing C-40C з Пелосі перебував над Тихим океаном між материковою частиною США та Гавайськими островами.

Пелосі планує відвідати низку країн Тихоокеанського регіону – зокрема, Індонезію, Малайзію, Сингапур та Японію. Також в планах спікерки Палати представників був і Тайвань, права на якого заявляє Китайська народна республіка.

Як повідомлялося раніше, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.

Пелосі стане найбільш високопоставленим політиком США, який відвідав країну за 25 років, якщо візит відбудеться.

Влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

Так, офіційний акаунт 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у соцмережі Weibo на тлі заяв про можливий візит Пелосі на Тайвань опублікував повідомлення «Готуйтесь до бою!» 

Додамо, 6 липня, американська контррозвідка попередила посадовців, що Китай активізує операції впливу, аби змусити уряд США проводити більш дружню політику щодо Пекіна.

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Теги: США Тайвань Китай

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