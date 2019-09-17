В Афганістані на мітингу за участю президента прогримів вибух. 24 людей загинули



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Бомба була прикріплена до поліцейської машини, яка вибухнула біля входу на місце проведення мітингу Фото: twitter.com/1TVNewsAF

Вибуховий пристрій був підірваний перед початком передвиборчого мітингу Ашрафа Гані

Щонайменше 24 людини загинули, ще понад 30 поранені внаслідок вибуху, який стався 17 вересня в афганській провінції Парван.

Вибуховий пристрій був підірваний перед початком передвиборчого мітингу з участю президента Афганістану Ашрафа Гані, повідомляє Радіо Свобода.

Сам глава держави та його оточення внаслідок інциденту не постраждали.

Бомба була прикріплена до поліцейської машини, яка вибухнула біля входу на місце проведення мітингу.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Вибори президента Афганістану заплановані на 28 вересня. Раніше представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування.

Нагадаємо, 7 вересня у п'ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.