«Там самі трупики»: Кернес зробив скандальну заяву щодо ситуації в Італії



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Геннадій Кернес призупинення роботи метро в Харкові пояснив на прикладі Італії, де коронавірусом уже заражені понад 31,5 тисячі людей, померли - понад 2,5 тис. осіб Скріншот з відеозапису

Мер Харкова відзначився цинічною заявою під час сесії міської ради

Мер Харкова Геннадій Кернес відзначився цинічною заявою про роботу громадського транспорту в охопленій коронавірусом Італії, заявивши, що там їздять «самі трупики». Про це він сказав під час сесії міської ради 18 березня.

Кернес призупинення роботи метро в Харкові пояснив на прикладі Італії, де коронавірусом уже заражено понад 31,5 тисячі людей, померли понад 2,5 тис. осіб.

Мер Харкова заявив, що в період карантину в Італії працює міський громадський транспорт, включаючи метро.

«В Італії працює і метро, і трамвай, і все ... Тільки там уже ніхто не їздить, самі трупики», – сказав Кернес.

Як повідомлялося, у вівторок, 17 березня, увечері Харківський метрополітен закрився за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.

Нагадаємо, напередодні мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.

У відповідь Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю через небажання закривати метрополітен на час карантину.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

16 березня пізно ввечері уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.