Чому платити за газ зручніше онлайн: оператор мереж відзвітував про свою роботу

Особливо корисною та зручною функцією онлайн-сервісів є те, що в них можна реєструвати декілька особових рахунків, незалежно від регіону

Понад 60% споживачів АТ «Дніпропетровськгаз» користуються онлайн-сервісами

Особистий кабінет на сайті 104.ua та Viber-бот 7104 – це найпопулярніші сервіси серед клієнтів компанії для управління особовими рахунками та розрахунками за доставку газу. На сьогодні Особистим кабінетом користуються майже 300 тис споживачі АТ «Дніпропетровськгаз», а Viber-ботом – понад 73 тис.

Viber-бот 7104 – це власна розробка для клієнтів групи компаній РГК. Бот значно пришвидшує та оптимізує обслуговування споживачів газу, надає їм широкий функціонал для комфортного керування особовими рахунками. У Viber-боті 7104 можна переглядати поточний стан розрахунків, історію сплат і показників лічильників, а також завантажувати квитанції за розподіл газу і газ та сплачувати їх – будь-де та в будь-який час. Зручною функцією боту є можливість завантажити фото лічильника у разі, якщо ви раптово передали некоректні показання.

Фахівці АТ «Дніпропетровськгаз» розробили Особистий кабінет ще 6 років тому, а у 2020 році з’явилася функція експрес-реєстрації, яка полегшує процес долучення клієнтів до платформи. Споживачу необхідно зателефонувати до Контакт-центру, де співробітник самостійно зареєструє особовий рахунок в Особистому кабінеті і надішле клієнту логін та пароль в смс-повідомленні. Сервіс дає змогу сплачувати за доставку газу, вносити показання лічильника і контролювати рахунок не виходячи з дому.

«Особливо корисною та зручною функцією обох сервісів є те, що в них можна реєструвати декілька особових рахунків, незалежно від регіону. Це розробки для усіх клієнтів групи компаній РГК на території України. Ви можете допомогти своїм батькам та значно полегшити для них процес передачі показань та розрахунку за доставку газу. Особливо актуально це у період пандемії, коли не хочеться зайвий раз наражати близьких на небезпеку», – говорить начальник Дніпропетровського управління клієнтського сервісу Ірина Манько.

Серед інших онлайн-сервісів клієнти АТ «Дніпропетровськгаз» можуть користуватися Telegram-ботом 7104 та мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone та 104Mobile для Android. Онлайн-способи особливо актуальні для жителів регіонів. Навіть мешканці віддалених сіл, маючи доступ до інтернету, можуть легко провести будь-які операції: передати показання, сплатити за доставку газу, перевірити рахунки та інше.

Основною сферою діяльності ПАТ «Дніпропетровськгаз» є розподіл природного газу споживачам Дніпропетровської області. На сьогодні рівень газифікації регіону становить 89%. Природний газ отримують більш ніж 600 тисяч сімей та 2,3 тис. підприємств, установ і організацій. Компанія посідає друге місце з розподілу природного газу серед підприємств нафтогазової галузі України. Обсяги розподілу складають близько 1,7 мільярдів кубометрів газу на рік. ПАТ «Дніпропетровськгаз» - одне з найбільших платників податків у Дніпропетровській області. Щорічно до бюджетів усіх рівнів компанія перераховує більше 200 мільйонів гривень податків і зборів.