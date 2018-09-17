Тайфун Мангхут обрушився на Гонконг: постраждали 362 особи



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Photo: AP Тайфун Мангхут завдав чимало шкоди у Гонконгу

Пориви вітру на території, що опинилася у владі тайфуну, перевищували 100 км на годину

На Гонконг обрушився тайфун Мангхут, внаслідок чого постраждали 362 людини.

Про це повідомляє RTHK.

Як зазначається, 362 особи звернулися за допомогою у лікарні міста, а служби екстреної допомоги попередили, що гаряча лінія була надзвичайно завантажена.

Адміністрація аеропорту попередила, що буде потрібно до двох днів, щоб усунути відставання від рейсів. У загальній складності 889 рейсів було скасовано в неділю.

Пориви вітру на території, що опинилася у владі тайфуну, перевищували 100 км на годину.

Понад 2,4 мільйона людей евакуйовані з південної провінції Китаю Гуандун через наближення тайфуну Мангхут.

Зранку 16 вересня було відомо, що внаслідок тайфуну Мангхут на Філіппінах загинули щонайменше 25 осіб. Потім стало відомо, що на Філіппінах унаслідок потужного тайфуну Мангхут щонайменше 36 людей загинули, ще десятки постраждали від зсувів ґрунту.